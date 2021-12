Gobert monstrueux, Embiid porte Philadelphie

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

15/16 au lancer-franc et un double-double avec 21 points et 20 rebonds, Rudy Gobert a réalisé une nouvelle performance de haut vol hier soir. Le pivot français a permis à Utah de s'imposer face aux Hornets (112-102). Un autre pivot star, Joël Embiid, s'est montré lui aussi décisif. Philadelphie l'a emporté à Boston (108-103) grâce notamment aux 41 points de son franchise player. Stephen Curry et les Warriors ont remporté un nouveau succès facile face à Sacramento (113-98). Chicago monte à la deuxième place de la Conférence Est suite à sa victoire contre Houston (133-118). Les Spurs et Oklahoma ont créé la surprise en allant gagner chez les Clippers (116-92) et chez Memphis (102-99).