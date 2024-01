GM propose une prime de 7.500 dollars pour les VE qui perdent le crédit d'impôt

GM propose une prime de 7.500 dollars pour les VE qui perdent le crédit d'impôt













Crédit photo © Reuters

par David Shepardson WASHINGTON (Reuters) - Le constructeur automobile General Motors a annoncé mercredi qu'il offrirait une prime de 7.500 dollars pour ses véhicules électriques (VE) qui ont perdu un crédit d'impôt du gouvernement américain cette semaine. Le département américain du Trésor a publié en décembre des directives entrées en vigueur lundi qui détaillent les nouvelles exigences en matière d'approvisionnement en batteries, dans le but de favoriser la fabrication locale, au détriment de la Chine. GM a indiqué à ses concessionnaires qu'il leur fournirait le montant équivalent du crédit d'impôt "pour tout véhicule devenu inéligible en raison des nouvelles directives" Parmi les autres véhicules qui perdent le bénéfice du crédit figurent la Volkswagen ID.4, la Nissan Leaf, certaines Tesla Model 3 et la Ford Mach-E, a indiqué le Trésor américain. (Reportage David Shepardson, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)