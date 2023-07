GM privilégie le profit à la croissance, contrairement à Tesla

Crédit photo © Reuters

par Joseph White et Ben Klayman DETROIT (Reuters) - General Motors a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, le groupe anticipant de réduire ses investissements ainsi que certains coûts d'exploitation à hauteur d'un milliard de dollars supplémentaires jusqu'à l'année prochaine. GM a fait état d'un bénéfice net du deuxième trimestre en hausse de près de 52% pour atteindre 2,6 milliards de dollars (2,34 milliards d'euros). Son chiffre d'affaires a augmenté de 25% par rapport à la même période l'année précédente, lorsque la production a été impactée par des pénuries de semi-conducteurs. Le constructeur automobile originaire de Detroit prévoit désormais un bénéfice net annuel de 9,3 à 10,7 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,4 à 9,9 milliards de dollars. Pour le bénéfice net par action annuel, le groupe vise 7,15 à 8,15 dollars pour l'année, contre 6,35 à 7,35 dollars auparavant. Les nouvelles perspectives ne tiennent pas compte des coûts potentiels d'une grève du syndicat United Auto Workers si celui-ci ne parvient pas à conclure un nouveau contrat avec GM avant la date limite du 14 septembre. Ce relèvement des objectifs s'explique par une augmentation de la demande ainsi qu'une hausse des prix plus forte qu'anticipé, a déclaré le directeur financier Paul Jacobson, lors d'un appel avec la presse. Il s'explique également pas une baisse des investissements. Le groupe a en effet revu ses objectifs d'investissements annuels à 11-12 milliards de dollars, contre 11-13 milliards de dollars auparavant, sans préciser quels projets seraient abandonnés. GM va aussi économiser un milliard de dollars supplémentaires en frais généraux, marketing et autres coûts, a indiqué le directeur financier. Contrairement à la stratégie d'Elon Musk, directeur général de Tesla, qui baisse les prix pour renforcer la demande, GM a augmenté le prix moyen de ses véhicules en Amérique du Nord de 1.600 dollars pour atteindre environ 52.000 dollars au cours du dernier trimestre, a déclaré Paul Jacobson. (Reportage Joseph White et Ben Klayman à Détroit, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)