Giuliani, ex-avocat de Trump, se rend à la justice dans l'affaire de la présidentielle 2020

Giuliani, ex-avocat de Trump, se rend à la justice dans l'affaire de la présidentielle 2020













Crédit photo © Reuters

par Jack Queen ATLANTA (Reuters) - L'ancien avocat personnel de Donald Trump, Rudolph Giuliani, a indiqué mercredi prendre la direction de l'Etat de Géorgie pour se rendre à la justice, qui l'accuse d'avoir tenté de subvertir les résultats locaux de l'élection présidentielle de 2020 en faveur de l'ancien président américain. Quatre alliés de Donald Trump, inculpés par le parquet de Géorgie, se sont déjà rendus à la justice, comme doit le faire l'ancien locataire de la Maison blanche jeudi. Le milliardaire et dix-huit autres personnes sont accusés notamment d'association de malfaiteurs dans le but d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020 dans cet Etat crucial de la Géorgie, où Donald Trump a été devancé de peu par son rival démocrate Joe Biden. Avant de se rendre à la justice, Rudy Giuliani a clamé son innocence depuis New-York. "Je vais en Géorgie et je me sens très, très bien car je sens que je défends les droits de tous les Américains, a affirmé l'ancien maire de New York devant des journalistes. Favori des sondages dans le camp républicain pour affronter Joe Biden à la présidentielle de 2024, Donald Trump dénonce les différentes poursuites judiciaires engagées à son encontre comme des "chasses aux sorcières" aux motivations politiques. Il continue de clamer sans preuve que sa défaite électorale en 2020 est le fruit d'une vaste fraude. Rudy Giuliani est accusé d'avoir réalisé une série de fausses déclarations à propos d'une fraude électorale, notamment à des dirigeants d'autres Etats comme ceux de l'Arizona et de la Pennsylvanie, dans une tentative avortée de les convaincre de faire approuver une liste électorale alternative afin de maintenir Donald Trump au pouvoir. John Eastman, un ancien avocat de Donald Trump, et Scott Hall, un observateur électoral républicain, se sont présentés mardi au bureau du shérif du comté de Fulton. Deux autres alliés de l'ancien président, les anciens dirigeants du parti républicain de l'Etat de Géorgie Cathy Latham et David Shafer, ont été incarcérés dans la nuit de mardi à mercredi, selon des documents pénitentiaires. Donald Trump est inculpé aussi au pénal dans trois affaires distinctes, notamment par le parquet fédéral de Washington pour ses efforts présumés pour faire inverser les résultats électoraux de 2020 et en Floride pour avoir conservé des documents classifiés après la fin de son mandat présidentiel. Le milliardaire a plaidé non-coupable dans les trois affaires. (Reportage Jack Queen à Atlanta et Susan Heavey à Washington; Version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)