Girona en ballottage favorable pour la montée en Liga après sa victoire contre le Rayo

par Arthur Cremers (iDalgo)

En finale aller du barrage de promotion pour la Liga, le Rayo Vallecano recevait Girona sur sa pelouse du stade Vallecas. Après un démarrage pied au plancher, les locaux ont ouvert le score grâce à Isi (6ème). Mais le club de Gérone a réagi en fin de première période grâce au but d'Enric Franquesa Dolz sur un service de Mamadou Sylla (41ème). Les Catalans auraient même pu passer devant mais la réalisation de Bustos (45ème) était entachée d'une main. À la pause, aucune des deux équipes n'avait réussi à faire la différence. Mais Girona et Mamadou Sylla sont revenus déterminés et ont doublé la mise (46ème) sur leur deuxième frappe cadrée de la rencontre. Ensuite, le Rayo a poussé sans jamais trouver la faille. Pire, en fin de match, Pozo a bien cru égaliser mais son but a été refusé pour une position de hors jeu. Score final 1-2 pour le Girona FC qui prend un gros avantage avant le match retour avec cette victoire à l'extérieur.