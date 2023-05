Giro : Einer Rubio s'impose, Thibaut Pinot deuxième

Giro : Einer Rubio s'impose, Thibaut Pinot deuxième













par Antonin Gizolme (iDalgo) Thibaut Pinot avait tout bien fait. Ou presque. Au terme d'une étape raccourcie de 199 km à 74.6 km à cause des conditions météo et décalée de quatre heures, le Colombien Einer Rubio (Movistar) a été le plus prompt pour enlever la première étape de montagne de ce Giro, sa première victoire sur un grand Tour. Dès l'entame, le peloton partait pour l'ascension de la Croix de Coeur et une équipe de six - dont Pinot - s'échappait. Après une descente aux allures de patinoire sur une route sinueuse, les fuyards prenaient plusieurs minutes d'avance avant d'arriver sur la deuxième difficulté du jour. Dans la montée de Crans Montana, Pinot plaçait sept attaques sans jamais parvenir à lâcher Einer Rubio et Jefferson Cepeda (EF). Tendus, le Français et l'Équatorien se sont longtemps attaqués et invectivés sans arriver à se départager.

Solide, Rubio s'est lui accroché et a fait exploser ses concurrents au sprint. Au général pas de changement, les leaders se sont neutralisés. Geraint Thomas (Ineos) reste en rose devant Primoz Roglic (Jumbo Visma) et Joao Almeida (UAE).