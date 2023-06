Giorgia Meloni juge "simplistes" les hausses de taux de la BCE

ROME, 28 juin (Reuters) - La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a critiqué mercredi la Banque centrale européenne (BCE) sur ses hausses répétées de taux d'intérêt, jugeant sa décision "simpliste" et susceptible de faire plus de mal que de bien. La BCE a relevé depuis juillet 2022 le coût du crédit au total de 400 points de base, portant ce mois-ci son taux de dépôt à 3,50%. Elle a en outre laissé entendre qu'une neuvième hausse consécutive des taux était pratiquement acquise en juillet, car elle prévoit que l'inflation restera au-dessus de son objectif de 2% jusqu'à la fin de l'année 2025. "Il est juste de lutter de manière ferme contre l'inflation, mais pour de nombreuses personnes, la recette simpliste des hausses de taux suivie par la BCE ne semble pas être la bonne voie", a déclaré devant le Parlement Giorgia Meloni. (Reportage Angelo Amante; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)