Giorgia Meloni en visite à Washington, la Chine à l'ordre du jour

Giorgia Meloni en visite à Washington, la Chine à l'ordre du jour













Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et Angelo Amante WASHINGTON/ROME (Reuters) - Le président américain recevra jeudi la présidente du Conseil italien à la Maison blanche, pour une réunion où la guerre en Ukraine et les relations avec la Chine devraient dominer les discussions. Giorgia Meloni, arrivée à la tête du gouvernement italien l'an dernier, cherche à s'affirmer à l'international, alors qu'elle prépare la présidence italienne du Groupe des Sept (G7) en 2024. La présidente du Conseil italien devrait également rencontrer jeudi le "speaker" de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Un porte-parole de la Maison blanche a déclaré mercredi que Joe Biden entretient "une bonne relation" avec Giorgia Meloni. Les deux parties ont souligné que la visite de la présidente du Conseil italien serait une opportunité de réaffirmer la solidité du partenariat qui existe entre l'Italie et les Etats-Unis. La visite de Giorgia Meloni intervient alors qu'elle doit décider si l'Italie maintient sa participation au projet de nouvelle Route de la soie de Pékin. (Reportage Trevor Hunnicutt à Washington et Angelo Amante à Rome; version française Camille Raynaud)