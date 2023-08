Gigantesque incendie dans un entrepôt d'engrais près de Moscou

13 août (Reuters) - Les services d'urgence russes ont déclaré dimanche qu'un gigantesque incendie s'était déclaré dans un entrepôt d'engrais à Ramenskoïe, dans la région de Moscou, rapporte l'agence russe Tass. "Le feu s'étend sur 1.800 m2", a-t-elle précisé. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un panache de fumée noire et des flammes visibles à des centaines de mètres de distance. Les incendies de ce genre se sont multipliés ces derniers jours en Russie dans des entrepôts et des usines, attribués selon les sources à des accidents, des attaques de drones ukrainiens ou des actes de sabotage. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün)