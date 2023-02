Getlink-Résultats annuels records, portés notamment par ElecLink

par Olivier Sorgho 23 février (Reuters) - Getlink a fait état jeudi de résultats annuels records en 2022, portés par la mise en service d'ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, ainsi que par un trafic solide entre les deux pays. Le directeur général, Yann Leriche, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que le groupe observait un bon début d'année du côté du trafic passagers, précisant toutefois que la performance de la division fret dépendait davantage l'économie britannique, qui devrait être nulle cette année. Getlink anticipe toutefois un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) supérieur à 910 millions d'euros en 2023. L'Ebitda du groupe s'est établi à 886 millions d'euros en 2022, contre 297 millions d'euros en 2021. Le trafic via le tunnel sous la Manche a rebondi après la levée des restrictions relatives à l'épidémie de COVID-19. Le trafic dans plusieurs aéroports européens a, de son côté, été perturbé l'an dernier par des grèves et des pénuries de personnels, obligeant les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols. Des perturbations qui peuvent bénéficier à Getlink, selon Yann Leriche, qui a indiqué que de nombreux clients préfèrent éviter de prendre l'avion pour se rendre en Grande-Bretagne depuis la France en raison de l'empreinte carbone. La nouvelle unité ElecLink du groupe, opérationnelle depuis mai, qui permet la circulation de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni, a contribué pour 264 millions d'euros à l'Ebitda de Getlink en 2022. (Reportage Olivier Sorgho; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)