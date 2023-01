Getlink : Le Shuttle a transporté près de 195.000 véhicules de tourisme en décembre

10 janvier (Reuters) - Getlink SE:

* GETLINTRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022

* EN DÉCEMBRE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 107.090 CAMIONS

* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ PRÈS DE 195.000 VÉHICULES DE TOURISME EN DÉCEMBRE 2022

* AU COURS DE L'ANNÉE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ PRÈS DE 1,45 MILLION DE CAMIONS, UNE HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

* AVEC PLUS DE 2,12 MLNS DE VÉHICULES DE TOURISME TRANSPORTÉS EN 2022, LE TRAFIC DES NAVETTES LE SHUTTLE A PLUS QUE DOUBLÉ PAR RAPPORT À 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)