Getlink : Le Shuttle a transporté près de 195.000 véhicules de tourisme en décembre
10 janvier (Reuters) - Getlink SE:
* GETLINTRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022
* EN DÉCEMBRE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 107.090 CAMIONS
* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ PRÈS DE 195.000 VÉHICULES DE TOURISME EN DÉCEMBRE 2022
* AU COURS DE L'ANNÉE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ PRÈS DE 1,45 MILLION DE CAMIONS, UNE HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE
* AVEC PLUS DE 2,12 MLNS DE VÉHICULES DE TOURISME TRANSPORTÉS EN 2022, LE TRAFIC DES NAVETTES LE SHUTTLE A PLUS QUE DOUBLÉ PAR RAPPORT À 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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