Getlink : le chiffre d'affaires bondit de 126% au T1, soutenu par l'envolée d'ElecLink

20 avril (Reuters) - Getlink a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 126% sur un an, porté par la contribution de son nouveau réseau ElecLink. L'unité Eleclink, opérationnelle depuis mai 2022 et qui permet l'échange de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni, a contribué à près de la moitié du chiffre d'affaires trimestriel du groupe, soit 231 millions d'euros. Le chiffre d'affaires total du groupe pour les trois premiers mois de l'année s'établit à 507 millions d'euros, contre 224 millions d'euros un an plus tôt. "Les solides chiffres d'affaires établis par l'ensemble des marques du proupe au premier trimestre confirment l'attractivité croissante de nos solutions simples et bas-carbone", a déclaré le directeur général, Yann Leriche, dans un communiqué. Les effets de la crise énergétique européenne ont été fortement ressentis en France l'année dernière, entre les pénuries d'approvisionnement liées à l'invasion russe de l'Ukraine et les opérations de maintenance sur les réacteurs nucléaires d'EDF. . Le chiffre d'affaires d'Eurotunnel a atteint 241 millions d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier, dont une contribution de 154 million d'euros de l'activité Navettes Passagers. La compagnie Eurostar a enregistré un net rebond avec un nombre de passagers en hausse de 121% par rapport à l'année précédente, malgré un contexte particulièrement pénalisé par les mouvements sociaux, a déclaré Getlink dans un communiqué. Getlink s'est dit confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 910 millions d'euros en 2023. (Reportage Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard)