Getlink : Le CA progresse au 3e trimestre grâce à la bonne performance d'Eurotunnel

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'opérateur français du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé jeudi une légère hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par les bonnes performances de ses activités Eurotunnel et Europorte. Getlink, anciennement connu sous le nom d'Eurotunnel, a enregistré un chiffre d'affaires de 472,5 millions d'euros (497,59 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant en septembre, contre 466,3 millions d'euros l'année précédente, soit une hausse de 1%. (Reportage Nathan Vifflin et Augustin Turpin ; Rédigé par Muralikumar Anantharaman; version française Dagmarah Mackos)