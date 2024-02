Getlink : en janvier 2024, LeShuttle Freight a transporté 100.022 camions

8 février (Reuters) - Getlink SE: * EN JANVIER 2024, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 100 022 CAMIONS, EN BAISSE DE 5% PAR RAPPORT À JANVIER 2023, EN RAISON D'UNE REPRISE PLUS TARDIVE DU TRAFIC APRÈS LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE * SUR LA MÊME PÉRIODE, LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 120 621 VÉHICULES DE TOURISME, SOIT UNE BAISSE DE 4% PAR RAPPORT À JANVIER 2023, DANS UNE PÉRIODE TRADITIONNELLEMENT CALME POUR LE TRAFIC DES NAVETTES PASSAGERS * LES CHIFFRES DU TRAFIC DE FÉVRIER SERONT PUBLIÉS LE JEUDI 7 MARS 2024 AVANT L'OUVERTURE DU MARCHÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)