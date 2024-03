Getlink : En février 2024, LeShuttle Freight a transporté 199.000 camions

Getlink : En février 2024, LeShuttle Freight a transporté 199.000 camions













7 mars (Reuters) - Getlink SE: * TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE FÉVRIER 2024 * EN FÉVRIER 2024, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 98.873 CAMIONS, STABLE COMPARÉ À FÉVRIER 2023 * LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 114.641 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE FÉVRIER, EN BAISSE DE 9% PAR RAPPORT À FÉVRIER 2023 A lire aussi... * AVEC UN PEU PLUS DE 235.000 VÉHICULES DE TOURISME TRANSPORTÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER, LE TRAFIC DES NAVETTES LESHUTTLE EST EN BAISSE DE -6% SUR UN AN * DEPUIS LE 1ER JANVIER, PRÈS DE 199.000 CAMIONS ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES, EN LÉGÈRE BAISSE DE 3% SUR UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)