Getlink : Chiffre d'affaires en baisse de 25% au T4

Getlink : Chiffre d'affaires en baisse de 25% au T4













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, a fait état jeudi d'une baisse de 25% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que le nombre de camions transportés par les navettes Eurotunnel et le chiffre d'affaires de l'unité ElecLink ont enregistré un recul sur la période. Le chiffre d'affaires du groupe français s'est élevé à 423 millions d'euros au dernier trimestre de 2023, contre un chiffre d'affaires recalculé de 562 millions d'euros un an plus tôt. Getlink a indiqué que le nombre de camions transportés par les navettes Eurotunnel au cours du trimestre avait diminué de 13%, pénalisé par l'environnement économique morose au Royaume-Uni et l'intensification de la concurrence de compagnies de ferries "s'écartant des modèles sociaux applicables aux navigations domestiques britanniques et françaises." L'activité Navettes Passagers est quant à elle restée stable sur la période. L'unité ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre la France et le Royaume-Uni, a vu son chiffre d'affaires trimestriel chuter de 53% à 132 millions d'euros, "conséquence attendue du rétrécissement des écarts de prix de l'électricité entre la France et la Grande-Bretagne", a expliqué le groupe. Getlink a déclaré qu'au 31 décembre 2023, 65% de la capacité d'interconnexion d'ElecLink pour l'exercice 2024 avait d'ores et déjà été vendue, ce qui devrait générer un chiffre d'affaires de près de 281 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Getlink s'est établi à 1,829 milliard d'euros, en hausse de 14%, une performance "historique", selon Yann Leriche, le directeur général du groupe. Getlink a réitéré sa confiance dans sa capacité à dépasser 910 millions d'euros de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour l'ensemble de l'année 2023. (Dagmarah Mackos; version française Camille Raynaud)