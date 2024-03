Getlink anticipe un chiffre d'affaires en repli en 2024 après des années "exceptionnelles"

(Reuters) - Getlink a communiqué jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour 2024 en recul par rapport à l'an dernier, soulignant que sa branche ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre la France et le Royaume-Uni, a connu "quatre années exceptionnelles" avec la crise énergétique en Europe. L'opérateur du tunnel sous la Manche dit anticiper désormais pour 2024 un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 780 millions et 830 millions d'euros, contre 910 millions d'euros l'an dernier. Getlink a connu "quatre années de conditions extraordinaires, en particulier ElecLink qui a bénéficié de conditions de marché exceptionnelles", a déclaré le directeur général du groupe, Yann Leriche. "Aujourd'hui, le marché de l'énergie revient à la normale", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Mis en service en mai 2022, ElecLink a profité des écarts importants dans les prix de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni, une situation provoquée par la guerre en Ukraine. A lire aussi... La branche a vendu 71% de la capacité de son câble pour 2024, soit 292 millions d'euros d'ores et déjà sécurisés, a indiqué Getlink dans un communiqué. S'agissant de 2023, Getlink a battu les attentes avec un Ebitda de 979 millions d'euros, alors que le consensus ressortait à 960 millions d'euros selon des données LSEG. Le résultat net consolidé s'est établi à 326 millions d'euros l'an dernier, un montant supérieur aux attentes des analystes (305 millions d'euros). (Rédigé par Nathan Vifflin; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)