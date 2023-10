Gérard Larcher réélu à la présidence du Sénat

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Gérard Larcher (Les Républicains) a été réélu sans surprise lundi pour un cinquième mandat à la présidence du Sénat, une semaine après les élections qui ont renouvelé de moitié la chambre haute du Parlement français. Il a été réélu dès le premier tour avec 218 voix, face à trois autres candidats. Agé de 74 ans, l'élu des Yvelines a présidé le Sénat de 2008 à 2011 puis, sans discontinuer, à partir 2014. Les Républicains sont majoritaires au Palais du Luxembourg, où la gauche est la première force d'opposition et où le Rassemblement national a fait élire trois sénateurs lors du scrutin indirect du 24 septembre. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)