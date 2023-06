Gérard Depardieu disperse aux enchères une partie de sa collection d'art

Gérard Depardieu disperse aux enchères une partie de sa collection d'art













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Désireux de "s'alléger", l'acteur français Gérard Depardieu met aux enchères une partie de sa collection d'oeuvres d'art, une opération que les organisateurs de la vente espèrent qu'elle ne sera pas entachée par les accusations de harcèlement dont fait l'objet l'interprète d'Auguste Rodin et de Cyrano de Bergerac. Près de 250 oeuvres, dont "L'homme qui marche", statue de bronze de Germaine Richier évaluée entre 500.000 et 800.000 euros rappelant le physique de l'interprète d'Obélix, font partie de la vente prévue à Drouot les 26 et 27 septembre. Parmi les autres oeuvres que l'acteur posait à même le sol dans son appartement parisien de la rue du Cherche-Midi, on trouve un petit ensemble en bronze d'Alberto Giacometti, "La promenade des amis", une peinture de Niki de Saint-Phalle, "La vache jaune" et plusieurs huiles d'Eugène Leroy. "Gérard Depardieu s'est intéressé à l'art tout seul, en autodidacte, à travers ses lectures, son oeil, ses rencontres", a dit jeudi à Reuters David Nordmann, co-organisateur de la vente avec Xavier Dominique. "Il est à un moment de sa vie où il a besoin de s'alléger des oeuvres qui chez lui s'empilent", a ajouté le commissaire-priseur de la maison Ader. "Une très belle sculpture de Camille Claudel et un certain nombre d'autres oeuvres restent chez lui." Dans un enregistrement réalisé il y a quelques semaines diffusé lors de la conférence de presse, Gérard Depardieu déclare : "Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur l'art parce que pour moi, l'art, c'est la vie. Moi je n'ai que la vie." Aujourd'hui âgé de 74 ans, Gérard Depardieu est mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles à la suite de la plainte d'une comédienne, ce que l'acteur césarisé dément. Médiapart a publié les témoignages d'autres femmes mettant en cause l'artiste dont certains spectacles ont été perturbés par des manifestations féministes. David Nordmann a émis le souhait que la vente à Drouot ne soit pas entachée par ces accusations. "J'espère que les gens feront la différence entre l'actualité juridique et la qualité de cette collection", a-t-il dit. "On a toujours su vendre quels que soient les contextes - Gilets jaunes, grèves, manifestations. Le marché de l'art reste solide." (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)