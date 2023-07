Gerald Darmanin dit "comprendre la colère et la tristesse des policiers"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit jeudi comprendre la colère et la tristesse des forces de l'ordre, alors que la fronde des policiers se poursuit en France. "Je comprends l'émotion, la colère et la tristesse des policiers", a dit Gérald Darmanin après s'être rendu dans un commissariat du 19e arrondissement de Paris. Le ministre a affirmé que les forces de l'ordre ne réclamaient pas l'impunité, après qu'un policier a été placé en détention provisoire pour des soupçons de violence policière. "Ils savent que lorsque l'un d'entre eux commet une erreur, il doit être sanctionné, c'est normal, ils le savent très bien", a-t-il dit. "Mais ils savent aussi qu'ils doivent avoir le soutien de leur ministre, ce que je suis venu leur répéter, et le soutien évidemment de leurs autorités hiérarchiques." Le ministre de l'Intérieur, qui recevra les syndicats de policiers dans la soirée place Beauvau, a réaffirmé son soutien au directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, qui a apporté son soutien au policier incarcéré. "C'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis de ses policiers, je le soutien totalement et je suis très fier qu'il soit mon collaborateur", a déclaré le ministre. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)