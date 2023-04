Gérald Darmanin assure "qu'il n'y aura plus de ZAD"

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré dimanche qu'il n'y aurait plus de ZAD (zone à défendre) en France après les violents affrontements la semaine dernière entre forces de l'ordre et opposants au projet de "méga-bassine" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. "Plus aucune ZAD en France (...) Le travail des gendarmes, de la préfète a fait qu'il n'y a pas eu de ZAD à Sainte-Soline, (...) ", a déclaré dimanche Gérald Darmanin, invité du Grand Rendez-vous d'Europe1/CNews/Les Echos. "Lorsque l'on sait qu'une ZAD va s'installer et pour éviter de refaire Notre-Dame-des-Landes qui était un scandale politique qui a touché l'autorité de l'Etat, oui je fais mon travail de ministre de l'Intérieur", a-t-il ajouté, faisant référence au projet contesté d'aéroport sur ce site en Loire-Atlantique. Selon le ministre de l'Intérieur, une trentaine de projets peuvent faire naître des contestations violentes comme le chantier de l'autoroute entre Toulouse et Castres, l'extension de l'aéroport de Lille ou encore des lignes TGV. "On peut être pour ou contre ces projets d'infrastructures. Ce que nous faisons, ce n'est pas protéger une idée, c'est protéger la propriété et les décisions de justice", a-t-il expliqué. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le ministre de l'Intérieur a également déclaré: "C'est fini : plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays. Ni à Sainte-Soline ni ailleurs". "Nous créerons au ministère de l'Intérieur une cellule anti-ZAD, avec des juristes spécialisés", a-t-il ajouté, sans plus de précisions. (Rédigé par Claude Chendjou)