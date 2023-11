Gérald Darmanin appelle à une "fermeté systématique" face aux rassemblements de groupes radicaux

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé lundi les préfets à appliquer une "fermeté systématique" face aux rassemblements organisés par des groupes radicaux après des heurts qui ont éclaté ce week-end à Romans-sur-Isère (Drôme) en marge d'une manifestation de militants de l'ultradroite. "Je compte sur votre complète mobilisation et votre fermeté systématique afin de procéder à des interpellations dès la naissance d'un trouble", écrit le ministre dans une lettre adressée aux préfets que Reuters a pu consulter. Le ministre met notamment en avant plusieurs attroupements de groupes de l'ultradroite liés à la mort d'un jeune homme de 16 ans, Thomas, à Crépol (Drôme), en marge d'une fête de village. Neuf personnes ont été mises en examen samedi dans cette affaire. (Reportage Juliette Jabkhiro, rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)