Géorgie : Le parti au pouvoir retire un projet de loi controversé

Crédit photo © Reuters

TBILISSI (Reuters) - Le parti au pouvoir en Géorgie a annoncé jeudi le retrait d'un projet de loi controversé sur les "agents étrangers" considéré par ses détracteurs comme le signal d'un virage autoritaire dans le pays et contesté ces deux derniers jours dans la rue par des dizaines de milliers de manifestants. Rêve géorgien a déclaré dans un communiqué "retirer sans conditions" ce projet de loi afin de réduire la "confrontation" au sein de la société. Le projet avait été approuvé mardi en première lecture par les députés. Il imposait à toute organisation dont l'existence dépend à au moins 20% de fonds provenant de l'étranger de s'enregistrer comme "agent étranger", sous peine de se voir infliger des amendes importantes. (Bureau de Tbilissi, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)