Generali dépasse les prévisions au S1 malgré les incertitudes

MILAN (Reuters) - Generali, le premier assureur italien, a fait état mardi de résultats semestriels dépassant les attentes, malgré un scénario macroéconomique difficile et des dépréciations de 138 millions d'euros relatives à son exposition à la Russie.

Le bénéfice net s'est établi à 1,4 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 9% en glissement annuel, mais supérieur au consensus des analystes recueilli par l'assureur, qui tablait sur 1,33 milliard d'euros.

"Nous avons été en mesure de réaliser ces résultats dans un contexte géopolitique et macroéconomique de plus en plus incertain. Dans les mois à venir, nous continuerons à être pleinement engagés dans l'exécution de notre plan triennal afin de renforcer le leadership de notre groupe en tant qu'assureur et gestionnaire d'actifs mondial", a déclaré le directeur général Philippe Donnet dans un communiqué.

(Reportage Gianluca Semeraro, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)