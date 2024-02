General Motors revient en France avec... une Cadillac électrique

par Gilles Guillaume PARIS, 26 février (Reuters) - General Motors a dévoilé le modèle avec lequel il compte faire son grand retour en France, "Lyriq", un SUV électrique premium de la marque Cadillac. Même s'il a toujours maintenu en Europe une petite présence commerciale pour rester à l'affût des tendances, le constructeur automobile américain avait quitté le continent la décennie précédente avec l'arrêt de la commercialisation de la marque Chevrolet en 2015, puis la vente des marques Opel et Vauxhall à PSA - désormais Stellantis - en 2017. Prenant le contre-pied des appels au développement d'une offre de petits véhicules abordables, le Lyriq, long de cinq mètres, est doté d'une puissance "à l'américaine" - pas moins de 528 chevaux - pour une autonomie de 530 km, et paré d'équipements et de finitions hauts de gamme. A lire aussi... "Quand vous regardez le marché des véhicules électriques en France, c'est celui du haut de gamme qui tire son épingle du jeu", a dit à des journalistes Jaclyn McQuaid, PDG de General Motors Europe. "Donc, au-delà du marché grand public, c'est là qu'il faut mettre l'accent en ce moment, et au sein de ce segment, ce sont les SUV de petite et moyenne taille qui devraient augmenter le plus selon les projections", a-t-elle ajouté. La voiture électrique la plus vendue en France était l'an dernier un modèle premium, le SUV Model Y de Tesla. Jaclyn McQuaid a ajouté toutefois que d'autres modèles électriques Cadillac devraient suivre sur la même architecture que le Lyriq, notamment un modèle de plus petite taille. Elle a rappelé aussi les origines hexagonales de Cadillac, nom du fondateur français de la ville de Detroit en 1701. GM Europe entend dans un premier temps se passer d'un réseau de concessionnaires, comme en Suisse ou en Suède où la voiture est déjà vendue en ligne, tandis que l'entretien est confié à un partenaire spécialisé. En France, où Cadillac aura aussi un showroom parisien, "Cadillac City", le Lyriq pourra être commandé à partir du 23 mars. La voiture, importée du Tennessee, devrait ensuite partir à la conquête d'autres marchés européens, à commencer par l'Allemagne d'ici la fin de l'année. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)