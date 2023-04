General Motors relève ses objectifs annuels !

General Motors relève ses objectifs annuels !













par Joseph White et Paul Lienert DÉTROIT, 25 avril (Reuters) - General Motors a relevé mardi ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, citant une demande plus forte que prévu et des prix plus élevés, même si le bénéfice avant impôts a reculé au premier trimestre. Le constructeur automobile a déclaré s'attendre à un bénéfice annuel avant impôts compris entre 11 et 13 milliards de dollars (9,98 à 11,8 milliards d'euros), soit une hausse de 500 millions de dollars par rapport à la prévision précédente. Le titre GM gagnait 3,2% dans les échanges en avant-Bourse mardi. Le flux de trésorerie annuel des activités automobiles devrait se situer entre 5,5 et 7,5 milliards de dollars, a déclaré le groupe, soit une hausse de 500 millions de dollars aux deux extrémités de la fourchette de prévision. Pour le premier trimestre 2023, GM a fait état d'un bénéfice ajusté avant impôts de 3,8 milliards de dollars, contre 4 milliards un an plus tôt, sur un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars, après 36 milliards il y a un an. La moindre performance de la division finance de GM et une perte accrue pour l'activité de robotaxis Cruise ont contrebalancé le bond du bénéfice des activités nord-américaines du constructeur automobile. Les résultats du premier trimestre ont toutefois dépassé les prévisions internes de l'entreprise, a déclaré le directeur financier Paul Jacobson. Les économies réalisées grâce au plan de réduction de coûts portant sur deux milliards de dollars d'ici à la fin de 2024 "se répercutent sur le résultat net plus rapidement que nous ne l'avions prévu", a-t-il déclaré. GM a également réaffirmé son objectif de construire 400.000 véhicules électriques en Amérique du Nord entre 2022 et la première moitié de 2024. (Reportage Paul Lienert et Joseph White, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)