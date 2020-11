General Motors prévoit de vendre des SUV grand format en Chine

Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) - General Motors prévoit de vendre pour la première fois des modèles SUV grand format en Chine et y importera une variété de modèles, dont ceux de la marque GMC, afin d'élargir la gamme de véhicules qu'il propose dans le premier marché mondial de l'automobile, a déclaré à Reuters le directeur de GM en Chine.

Ce projet marque un virage pour le groupe américain qui, à l'heure actuelle, produit exclusivement en Chine les véhicules qu'il vend dans ce pays, où l'économie devrait progresser cette année malgré la pandémie de coronavirus.

Quatre modèles pourraient être concernés par cette nouvelle approche et devenir disponibles en Chine pour contribuer à améliorer l'image de marque de GM et soutenir un rebond des ventes: les modèles Tahoe et Suburban de Chevrolet, l'Escalade de Cadillac et le Yukon Denali de GMC.

Tous sont présentés au CIIE, un salon annuel de l'importation qui s'est ouvert mercredi à Shanghai.

"Notre intention est d'obtenir la réaction des consommateurs et de trouver un moyen de vendre ces voitures en Chine", a déclaré Julian Blissett, ajoutant que GM voyait des opportunités nouvelles avec l'expansion des familles chinoises.

Le directeur en Chine du groupe basé à Detroit a refusé de donner un calendrier précis du projet.

Porté par les SUV de petite taille des marques Buick et Cadillac, GM a vu ses ventes en Chine progresser de 12% au troisième trimestre, leur première croissance trimestrielle depuis deux ans.

(Yilei Sun et Brenda Goh; version française Jean Terzian)