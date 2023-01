General Motors : Hausse du bénéfice au 4e trimestre, prévision solide pour 2023

DETROIT (Reuters) - General Motors a annoncé mardi une hausse de son bénéfice net pour le quatrième trimestre et dit attendre des résultats plus solides que prévu pour 2023, ce qui faisait grimper son cours de 5% en avant-Bourse.

Le groupe prévoit que son activité principale dans l'automobile affiche un niveau de performance élevé en 2023, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires attendu entre 8,7 milliards et 10,1 milliards de dollars, un résultat opérationnel entre 10,5 milliards et 12,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action compris entre 6 et 7 dollars.

Les analystes tablaient pour 2023 sur un bénéfice par action de 5,73 dollars selon les données IBES de Refinitiv.

En 2022, le bénéfice opérationnel de General Motors a atteint 14,5 milliards de dollars, un record. Sur le seul quatrième trimestre, le constructeur automobile a gagné deux milliards de dollars, les prix élevés et la hausse des volumes en Amérique du Nord ayant compensé le renchérissement des coûts.

Le groupe, premier constructeur automobile aux Etats-Unis en termes de ventes, prévoit que sa marge avant-impôts s'élève entre 8% et 10% d'ici 2025, en dépit d'une guerre de prix engagée par Tesla sur le segment des véhicules électriques.

Mais General Motors est encore peu présent sur l'électrification des véhicules et ses résultats reposent en grande partie sur les ventes de pick-up et de SUV à motorisation thermique pour lesquels la demande reste forte, a indiqué mardi le directeur financier Paul Jacobson.

Le groupe prévoit de réduire les coûts dans ses activités automobiles de deux milliards de dollars cette année, ce qui passera notamment par une réduction des effectifs via des départs naturels. Le groupe ne prévoit pas de licenciements, a assuré Paul Jacobson.

(Reportage de Paul Lienert et Ben Klayman, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)