General Electric va se scinder en trois entreprises cotées

(Reuters) - General Electric (GE) a annoncé mardi qu'il allait se scinder en trois entreprises cotées, centrées respectivement sur ses activités dans l'aviation, la santé et l'énergie, le conglomérat industriel américain cherchant à réduire sa dette et à simplifier son organisation.

Le groupe industriel américain a précisé qu'il allait fusionner ses filiales GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital en une seule entité avant de scinder cette dernière début 2024.

GE se séparera début 2023 du groupe de santé dans laquelle il prévoit de conserver une participation de 19,9%.

"En créant trois sociétés cotées de premier plan, chacune d'entre elles peut bénéficier d'une plus grande attention, d'une allocation de capital adaptée et d'une flexibilité stratégique pour doper sa croissance et sa valeur à long terme", a déclaré dans un communiqué Lawrence Culp, le directeur général de GE.

Dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street, l'action gagnait 8,2% après avoir largement sous-performé le marché boursier depuis la crise financière de 2008.

L'ancien fleuron industriel des Etats-Unis, fondé il y a 129 ans, a affronté le scepticisme des investisseurs quant à sa capacité à surmonter les effets de la crise de 2008 tout en voyant sa dette se creuser.

Lawrence Culp dirigera la société d'aéronautique une fois la scission finalisée et occupera également la fonction de président non exécutif de GE Healthcare.

Scott Strazik sera à la tête de l'entreprise consacrée à l'énergie et Peter Arduini dirigera la société santé.

(Reportage Abhijith Ganapavaram, rédigé par Sweta Singh, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Blandine Hénault)