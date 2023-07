General Electric relève ses objectifs avec le bond du secteur aérien

(Reuters) - General Electric a relevé mardi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, misant sur une demande soutenue pour les pièces de moteurs d'avion et les services aux compagnies aériennes qui cherchent à profiter de la hausse des voyages. La société basée à Boston, dans le Massachusetts, prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2023 de 2,10 à 2,30 dollars (1,90-2,08 euros), contre une prévision précédente de 1,70 à 2,00 dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,06 dollars par action, selon des données Refinitiv. Une reprise plus rapide que prévu dans le secteur de l'aviation après la pandémie a dopé les résultats des fabricants de moteurs. En effet, la pénurie d'avions commerciaux a contraint les compagnies aériennes à utiliser leurs anciens appareils plus longtemps, stimulant la demande de services lucratifs sur le marché secondaire. L'activité aéronautique de GE fabrique des moteurs pour les Boeing 787. La coentreprise avec la société française de Safran , CFM International, équipe les avions de ligne 737 MAX du constructeur américain et environ la moitié des 320neo d'Airbus. La forte demande de transport aérien a également permis à GE d'augmenter ses prix et d'atténuer l'impact des pressions inflationnistes. GE a fait état d'un bénéfice ajusté pour le trimestre à fin juin en hausse de 37% à 1,4 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 68 cents. (Reportage Rajesh Kumar Singh à Chicago et Abhijith Ganapavaram à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)