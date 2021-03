General Electric annonce la fusion de sa division Gecas avec Aercap

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - General Electric a annoncé mercredi la fusion de sa filiale de location d'avions Gecas avec le groupe irlandais AerCap Holdings.

Le conglomérat américain ajoute que cette opération devrait lui rapporter plus de 30 milliards de dollars (25,2 milliards d'euros) qu'il prévoit de consacrer à la réduction de son endettement.

GECAS (GE Capital Aviation Services) est l'une des plus grandes sociétés de leasing d'avions au monde et met en location des avions de ligne construits par Boeing et Airbus. La division de GE possède, gère ou a en commande près de 1.650 avions, indique son site internet.

Selon les termes de l'accord, approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés, GE recevra près de 24 milliards de dollars en numéraires, une participation d'environ 46% dans la société formée et un milliard de dollars payés en titres AerCap et/ou en cash à la réalisation de la transaction.

L'opération, qui recentre GE sur son coeur de métier industriel - à savoir l'électricité, les énergies renouvelables, l'aviation et la santé - est la dernière en date d'une série de cessions que son directeur général Larry Culp a opérées depuis sa nomination en 2018.

A l'issue de la transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2021, la société fusionnée disposera d'une flotte de plus de 2.000 avions.

Les banques Citigroup et Goldman Sachs ont fourni à AerCap un financement de 24 milliards de dollars pour l'opération.

(Version française Jean-Stéphane Brosse et Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)