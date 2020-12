Gendarmes tués : Les opérations se poursuivent pour retrouver l'auteur des tirs, dit le ministère

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Tout est mis en oeuvre pour retrouver l'homme ayant tué au cours de la nuit de mardi à mercredi trois gendarmes intervenus pour des faits de violence domestique à Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

"Le GIGN est arrivé sur place vers 02h30 du matin et conduit les opérations de reconnaissance et de recherches du mis en cause. A cette heure, ces opérations se poursuivent. Tout est mis en oeuvre pour interpeller l'individu et protéger les populations alentours", déclare le ministère.

(Caroline Paillez et Bertrand Boucey)