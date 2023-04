GE relève le bas de sa fourchette de prévision de bénéfice

(Reuters) - General Electric (GE) a relevé mardi le bas de sa fourchette de prévision de bénéfice annuel, à la faveur d'une hausse de la demande de pièces détachées et de services pour moteurs d'avion dans le contexte d'une forte reprise du transport aérien. Le conglomérat industriel basé à Boston prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2023 compris entre 1,70 et 2,00 dollars (1,54-1,81 euro), contre une prévision précédente de 1,60 à 2,00 dollars. Le flux de trésorerie disponible pour l'année devrait se situer entre 3,6 et 4,2 milliards de dollars, contre 3,4 à 4,2 milliards de dollars prévus précédemment. La reprise rapide du secteur aéronautique après la pandémie a dopé les résultats des fabricants de moteurs, car les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont contraint les compagnies aériennes à utiliser des avions plus anciens, stimulant ainsi la demande de services après-vente. Au sein de son activité aéronautique, la plus rémunératrice, GE fabrique des moteurs pour les gros porteurs Boeing 787. Sa coentreprise avec le français Safran, CFM International, équipe les avions de ligne 737 MAX du constructeur américain et les jets 320neo d'Airbus. Le titre General Electric prenait 1,4% dans les échanges en anvant-Bourse à Wall Street. (Reportage Rajesh Kumar Singh à Chicago et Abhijith Ganapavaram à Bangalore ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)