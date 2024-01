GE : La prévision de bénéfice pour le 1er trimestre déçoit malgré un bon 4e trimestre

(Reuters) - General Electric a fait état mardi d'une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours inférieure aux attentes, mettant sous pression son cours de Bourse alors que les résultats du quatrième trimestre ont été meilleurs que prévu. A la Bourse de New York, l'action GE reculait de plus de 4% dans les transactions en avant-Bourse. Pour le premier trimestre, GE a dit prévoir un bénéfice ajusté compris entre 0,60 dollar et 0,65 dollar par action, contre 0,72 dollar attendu par les analystes interrogés par LSEG. Cette prévision sous les attentes éclipse une publication trimestrielle meilleure que prévu pour les trois derniers mois de 2023. Sur cette période, le bénéfice ajusté de GE a atteint 1,03 dollar par action, contre 0,91 dollar attendu par les analystes. Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 19,42 milliards de dollars. GE bénéficie notamment du dynamisme de son activité aéronautique portée par la hausse de la demande de services après-vente en raison de la forte reprise des voyages et de la pénurie de nouveaux avions qui incite les compagnies aériennes à conserver leur flotte plus longtemps. CFM International, la coentreprise entre GE et Safran, fournit des moteurs pour les avions de ligne 737 MAX de Boeing et est en concurrence avec Pratt & Whitney de RTX sur les avions de ligne 320neo d'Airbus. GE, qui s'est séparé de sa division dans la santé, a par ailleurs annoncé mardi une scission de ses activités dans l'énergie, dont celles dédiées aux énergies renouvelables, dans une entreprise séparée début avril. (Reportage Abhijith Ganapavaram à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)