GB/PMI : Le secteur manufacturier pénalisé par les tensions en mer Rouge

LONDRES, 31 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier au Royaume-Uni a démarré 2024 sur de faibles bases, enregistrant un 18e mois consécutif de contraction en raison de la baisse des commandes et des perturbations dans le transport maritime liées aux attaques en mer Rouge, montre l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achat publiée jeudi L'indice PMI définitif du secteur est ressorti le mois dernier à 47,0, à un sommet de deux mois, après 46,2 en décembre. Une première estimation le donnait à 47,3 alors que le seuil de 50 sépare contraction et croissance de l'activité. "Les entreprises ont expliqué la baisse de la production par un flux de travail supplémentaire plus faible, ainsi qu'aux efforts visant à réduire les stocks et aux perturbations causées par les retards dans la chaîne d'approvisionnement", écrit S&P Global. Les entreprises ont notamment noté que les retards de livraison avaient augmenté au rythme le plus rapide depuis novembre 2022, les navires ayant été contraints de contourner le Cap de Bonne-Espérance pour éviter la mer Rouge en raison des attaques des rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran. Les livraisons en provenance d'Asie de l'Est ont en conséquence augmenté d'au moins 12 à 18 jours, ont-elles précisé. Les économistes prévoient pour le moment que le conflit aura un impact économique relativement limité sur la Grande-Bretagne. La Banque d'Angleterre (BoE), qui surveille la situation, doit publier à 12h00 GMT ses nouvelles prévisions trimestrielles en matière d'inflation à l'occasion de l'annonce de sa décision de politique monétaire. De nombreux économistes s'attendent à ce que l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni, ressortie à 4% en décembre, revienne à l'objectif de 2% de la BoE d'ici avril ou mai. L'enquête de S&P Global montre cependant que les coûts des intrants des entreprises manufacturières ont augmenté au rythme le plus rapide depuis mars 2023. Les nouvelles commandes ont chuté en raison d'une demande intérieure plus faible et de la part des clients en provenance des Etats-Unis, de la Chine, de l'Union européenne, du Canada et du Moyen-Orient. (Rédigé par David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)