GB/PMI : La tentative de rebond du secteur manufacturier s'est essoufflée en décembre

LONDRES, 2 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier au Royaume-Uni a connu un revers en décembre après trois mois d'amélioration, alors que la production et l'emploi ont chuté plus fortement que le mois précédent, selon l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI définitif du secteur est ressorti le mois dernier à 46,2 après 47,2 en novembre qui marquait un plus haut de sept mois. Le chiffre est aussi inférieur à une première estimation "flash" de 46,4 et reste sous le seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. "Avec les inquiétudes concernant les taux d'intérêt élevés et la crise du coût de la vie qui pèsent sur la demande, les perspectives pour les industriels dans les mois à venir restent résolument sombres", observe Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence. (Rédigé par William Schomberg, Blandine Hénault pour la version française, édité par Claude Chendjoou)