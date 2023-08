GB/PMI : La croissance de l'activité des services au plus bas depuis 6 mois

LONDRES, 3 août (Reuters) - L'activité du secteur britannique des services a ralenti en juillet pour atteindre son niveau le plus bas depuis janvier, montre l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée jeudi, à quelques heures de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur ses taux d'intérêt. L'indice PMI des services, considéré comme un bon indicateur de l'activité, a atteint 51,5 en juillet, conformément à la première estimation, contre 53,7 en juin. Le PMI composite, qui combine services et industrie, est tombé à 50,8, soit plus bas niveau depuis janvier, après 52,8 en juin. L'enquête fait écho à d'autres indicateurs suggérant une stagnation de l'économie, freinée par une inflation élevée et des coûts d'emprunt croissants, bien qu'elle ait jusqu'à présent échappé à la récession que de nombreux économistes anticipaient en fin d'année dernière. S&P Global a noté que l'augmentation des salaires était une source continue de pression à la hausse. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BoE relève jeudi son taux directeur à 5,25%, contre 5% actuellement. (Andy Bruce, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)