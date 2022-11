GB/PMI : La contraction du secteur manufacturier s'est accentuée en octobre

LONDRES, 1er novembre - La contraction de l'activité du secteur manufacturier britannique a été en octobre la plus marquée depuis mai 2020, montrent mardi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat.

L'indice PMI a reculé à 46,2, un plus bas depuis 29 mois, après 48,4 en septembre. Il était ressorti à 45,8 en première estimation.

Les derniers indicateurs avancés indiquent que le ralentissement de l'économie s'accentue, ce qui devrait compliquer la tâche de la Banque d'Angleterre dans sa lutte contre l'inflation.

Mais l'économie britannique est au bord de la récession, les ménages et les entreprises devant composer avec la hausse des coûts de l'énergie, l'augmentation des coûts d'emprunt et la volatilité des marchés financiers.

"L'optimisme des entrepreneurs est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans et demi, la faiblesse de la demande, les craintes de récession, les pressions inflationnistes et l'incertitude croissante ayant affecté la confiance", a déclaré S&P Global dans un communiqué. (Andy Bruce, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)