GB/PMI : L'économie britannique sort de la récession, mais les pressions inflationnistes demeurent

par William Schomberg LONDRES, 22 février (Reuters) - L'activité du secteur des services au Royaume-Uni s'est renforcée en février et les entreprises demeurent optimistes mais les pressions inflationnistes persistantes pourraient inciter la Banque d'Angleterre à la prudence, ont montré jeudi les résultats de l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) S&P Global/CIPS UK. L'indice composite, qui inclut les secteurs manufacturiers et des services, est passé de 52,9 en janvier à 53,3, son niveau le plus élevé depuis neuf mois. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une lecture inchangée en février par rapport à janvier. A lire aussi... L'enquête a néanmoins montré que les salaires dans les entreprises de services avaient continué à progresser tandis que les tensions en mer Rouge ont poussé les entreprises manufacturières à augmenter leurs prix. Pour Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, cette enquête implique une croissance de l'économie de 0,2% ou 0,3% au premier trimestre 2024, après une contraction aux troisième et quatrième trimestres de l'année dernière. L'économiste explique que la reprise est tirée par la demande de services financiers tandis que l'activité manufacturière continue de se contracter et que les entreprises de services aux consommateurs sont toujours confrontées à une demande souffrant de la hausse du coût de la vie. "La croissance s'accélère et les prix repartent à la hausse, ce qui pourrait inciter les responsables de politique monétaire à la prudence", ajoute l'économiste. Chris Williamson estime que l'inflation risque de demeurer proche de 4%, au lieu de retomber à la cible de la Banque d'Angleterre. L'enquête montre que les coûts ont augmenté en février au rythme le plus rapide depuis six mois, sous l'effet de la hausse des salaires et des coûts de transport liés à la crise de la mer Rouge. Le PMI pour le secteur des services s'est maintenu à 54,3. Celui du secteur manufacturier est resté en contraction, à 47,1 contre 47,0 en janvier. Dans l'ensemble, les nouvelles affaires ont augmenté au rythme le plus rapide depuis mai mais les fortes hausses de salaires ont incité les entreprises à limiter les embauches. (Reportage William Schomberg, vesrion française Corentin Chappron)