GB/PMI : L'activité s'essouffle à son rythme le plus faible en 6 mois

LONDRES, 24 juillet (Reuters) - L'activité dans le secteur privé britannique a enregistré en juillet son rythme de croissance le plus faible en six mois, alors que les commandes aux entreprises ont stagné dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'une inflation toujours élevée, montre une enquête publiée lundi. L'indice PMI composite de S&P Global auprès des directeurs d'achat, qui suit les évolutions de la croissance à la fois dans les secteurs secondaire et tertiaire, est ressorti ce mois-ci en version "flash" à 50,7, contre 52,8 en juin et 52,4 attendu par le consensus Reuters. Il s'agit de la plus forte baisse d'un mois sur l'autre en 11 mois et du niveau le plus faible depuis janvier, mais ce chiffre reste supérieur au seuil des 50 séparant croissance et contraction de l'activité. L'enquête renforce néanmoins le scénario de perspectives moroses pour l'économie britannique, qui a jusqu'à présent résisté aux anticipations d'une récession cette année, malgré une forte hausse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) qui a relevé à 13 reprises le loyer de l'argent. "La hausse des taux d'intérêt et la hausse du coût de la vie semblent peser davantage sur les ménages, atténuant le rebond post-pandémique des dépenses de loisirs", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global. "En attendant, les fabricants réduisent leur production en réponse à une baisse inquiétante des commandes, tant sur le marché intérieur que sur les marchés destinés à l'exportation", a-t-il ajouté. La BoE a relevé le mois dernier son principal taux directeur de 4,5% à 5% et les marchés financiers s'attendent à une nouvelle hausse de celui-ci à 5,25% la semaine prochaine. L'inflation britannique, ressortie à 7,9% en juin, est la plus élevée au sein des grandes économies. S&P a souligné que la perte de dynamisme était plus prononcée dans le secteur manufacturier, qui représente environ 10% de la production économique, l'indice sectoriel étant à 45,0, son plus bas niveau depuis mai 2020, contre 46,5. Selon les entreprises, leurs clients préfèrent puiser dans leurs stocks excédentaires actuels plutôt que de passer de nouvelles commandes. L'indice du secteur des services, pour sa part, a décéléré à 51,5, à un creux de six mois, dans un contexte de ralentissement des achats de logements, de baisse des dépenses des entreprises et de réduction de celles des consommateurs sur les services dits non essentiels. Cet indice s'était établi à 53,7 en juin. "Les indicateurs avancés (...) indiquent tous que la croissance va s'affaiblir davantage dans les mois à venir, accentuant le risque d'une baisse du PIB au troisième trimestre", a noté Chris Williamson. L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en mai sous l'effet d'un jour férié supplémentaire pour célébrer le couronnement du roi Charles III. Les perspectives économiques pour cette année dans leur ensemble sont faibles. L'étude menée par EY ITEM Club prévoit lundi une croissance de l'économie britannique de 0,4% cette année et de 0,8% en 2024. (Reportage David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)