GB/PMI : L'activité des services s'est contractée en août

LONDRES, 5 septembre (Reuters) - L'activité du secteur des services en Grande-Bretagne s'est contractée en août pour la première fois depuis janvier, la hausse des taux d'intérêt ayant réduit la demande des consommateurs et des entreprises, même si la baisse a été moins importante que ce qui avait été initialement estimé, montre l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée mardi. L'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services britannique est tombé à 49,5 en août, contre 51,5 en juillet - un plus bas de sept mois, mais supérieur à une estimation initiale de 48,7. Le PMI composite, qui comprend également le PMI manufacturier, est passé de 50,8 à 48,6, soit son niveau le plus bas depuis janvier, mais il a été révisé à la hausse par rapport à une estimation de 47,9 pour août. "Les prestataires de services ont vu les dépenses de leurs clients s'inverser en août, car la hausse des coûts d'emprunt, la faiblesse de la confiance des entreprises et les difficultés financières des ménages ont réduit les opportunités de vente", a déclaré mardi Tim Moore, directeur économique de S&P Global. Les carnets de commandes ont connu leur plus forte baisse depuis plus de trois ans, et les entreprises ont réagi en embauchant du personnel au rythme le plus lent depuis cinq mois. Lorsque l'estimation initiale a été publiée le 23 août, S&P Global avait déclaré qu'elle impliquait une contraction de 0,2% de l'économie britannique sur le troisième trimestre. Plus tôt dans la journée, Barclays a fait état d'un ralentissement de la croissance des dépenses de consommation en août, en partie dû, selon la banque, à un été exceptionnellement pluvieux ainsi qu'à une augmentation plus générale du coût de la vie. "L'ampleur avec lequel le ralentissement de l'emploi et de la demande se transmettront à l'inflation seront à suivre sur les prochains mois", a déclaré Tim Moore. L'inflation était de 6,8% en juillet, et les marchés financiers s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt ce mois-ci de 5,25% à 5,5%, la 15e augmentation consécutive, avant un pic de 5,75% cette année. Le PMI a montré que les entreprises de services ont augmenté leurs prix en août à un rythme certes rapide par rapport aux normes historiques, mais le plus lent depuis deux ans, les coûts ayant augmenté au rythme le plus bas depuis mai 2021. Les salaires et les factures d'énergie ont été les principales sources d'augmentation des coûts, certaines entreprises évoquant à l'inverse une baisse des coûts des matières premières. (David Milliken, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)