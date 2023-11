GB/PMI : L'activité dans les services s'est contractée encore en octobre

LONDRES, 3 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé des services au Royaume-Uni s'est contractée en octobre, nouveau signe de la faiblesse de l'économie britannique sur la fin de l'année sous l'effet des taux d'intérêt élevés et des pressions inflationnistes qui pèsent sur la demande. L'indice PMI S&P Global/CIPS est ressorti à 49,5 le mois dernier après 49,3 en septembre qui marquait un plus bas de huit mois. Une première estimation l'avait donné à 49,2. L'indice PMI composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a progressé à 48,7 en octobre après 49,5 en septembre. (Rédigé par David Milliken, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)