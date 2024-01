GB/PMI : L'activité dans les services s'est améliorée nettement en décembre

GB/PMI : L'activité dans les services s'est améliorée nettement en décembre













LONDRES, 4 janvier (Reuters) - L'activité du secteur privé des services au Royaume-Uni a nettement progressé en décembre, plus qu'initialement estimé, selon l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achats publiée jeudi. L'indice PMI pour le secteur a progressé à 53,4 en décembre, son plus haut niveau depuis juin, après 50,9 en novembre et une estimation "flash" à 52,7. Les entreprises de services ont connu la plus forte croissance de nouvelles commandes en six mois en dépit d'une progression modeste des exportations. L'indice PMI composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, a atteint 52,1 en décembre, un pic depuis mai, après 50,7 en novembre. (Rédigé par William Schomberg, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)