GB/PMI : L'activité dans les services renoue avec la croissance en novembre

GB/PMI : L'activité dans les services renoue avec la croissance en novembre













LONDRES, 5 décembre (Reuters) - L'activité du secteur britannique des services a progressé en novembre après trois mois de baisse, selon une enquête réalisée mardi, mais les prix ont augmenté, ce qui pourrait raviver les inquiétudes sur l'inflation. L'indice PMI S&P Global/CIPS des services définitif est passé de 49,5 en octobre à 50,9, au-dessus du seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction, et supérieur à une estimation initiale de 50,5 pour le mois de novembre. L'indicateur définitif de la production du secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis juillet, lorsqu'il s'était affiché à 51,5. Les entreprises interrogées ont également fait état d'un rythme de croissance des prix plus rapide depuis juillet, bien que l'inflation soit restée beaucoup plus faible qu'au premier semestre de l'année. "Les données de novembre incitent à la prudence sur les perspectives d'inflation à court terme, car les entreprises de services ont évoqué de fortes pressions sur les coûts de production, en grande partie dues à l'augmentation des salaires du personnel", souligne Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence. Certaines entreprises ont déclaré que ces fortes pressions sur les coûts avaient entraîné un gel des embauches. Toutefois, les effectifs globaux du secteur des services se sont améliorés, l'indice de l'emploi atteignant 50,3 le mois dernier, contre 49,2 en octobre et 47,9 en septembre, son niveau le plus bas depuis près de trois ans. Le PMI composite, qui combine services et manufacturier, a augmenté pour atteindre 50,7, contre 48,7 en octobre, au-dessus du seuil de 50,0 pour la première fois depuis juillet. (Rédigé par Suban Abdulla, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)