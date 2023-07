GB/PMI : L'activité britannique ralentit mais reste en expansion

LONDRES, 5 juillet (Reuters) - L'activité du secteur privé britannique a fortement ralenti en juin malgré la baisse de l'inflation, les taux d'intérêt plus élevés de la Banque d'Angleterre pesant sur la demande, selon une enquête de S&P Global publiée mercredi. L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services S&P Global/CIPS pour la Grande-Bretagne a chuté à 53,7 en juin, contre 55,2 en mai, en ligne avec les estimations préliminaires. Ce chiffre demeure bien supérieur à la barre des 50, qui sépare la croissance de la contraction, mais il s'agit néanmoins du chiffre le plus bas depuis mars, tandis que la baisse sur un mois est la plus forte depuis août 2022. Le PMI composite, qui inclut le secteur manufacturier, est également tombé à son plus bas niveau depuis trois mois, identique à son estimation "flash" de 52,8. "Le secteur des services a montré de nouveaux signes de fragilité en juin, la hausse des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant les perspectives économiques du Royaume-Uni pesant sur la demande", remarque Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence. Les services liés à la construction et à l'immobilier ont été particulièrement touchés par la hausse des taux, selon S&P. La hausse des prix des intrants a atteint son niveau le plus bas depuis mai 2021, mais elle reste supérieure aux niveaux prépandémiques, a déclaré S&P Global. "Les augmentations généralisées des salaires ont compensé la baisse des prix de l'énergie et du carburant", a expliqué Tim Moore. Les entreprises ont augmenté leurs effectifs dans les proportions les plus importantes depuis septembre 2022 afin de résorber les retards accumulés au cours des mois précédents. (Reportage David Milliken, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)