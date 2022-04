GB : Plus de 50 amendes pour des fêtes à Downing Street pendant le confinement

LONDRES, 12 avril (Reuters) - La police britannique a annoncé mardi qu'elle allait envoyer au moins 30 amendes supplémentaires à des personnes ayant participé à des fêtes organisées dans les bureaux et la résidence du Premier ministre Boris Johnson, pour infractions aux règles du confinement en vigueur dans le cadre de l'épidémie de COVID-19.

La police enquête sur 12 rassemblements qui ont eu lieu à au 10, Downing Street et au Cabinet Office après qu'une enquête interne a révélé que le personnel avait participé à des fêtes alcoolisées, et que Boris Johnson avait lui-même assisté à certains de ces événements.

Le bureau du Premier ministre n'a pas commenté dans l'immédiat mais avait déclaré qu'il confirmerait s'il avait reçu une amende.

En mars, 20 premières amendes ont été émises et la police a déclaré que le total s'élevait désormais à plus de 50. D'autres mesures punitives sont possibles.

La police a précisé qu'elle n'identifierait pas les récipiendaires des amendes, mais l'ancienne secrétaire adjointe du Cabinet, Helen MacNamara, a déclaré qu'elle en faisait partie.

L'affaire avait menacé la position de Boris Johnson plus tôt cette année, lorsqu'un certain nombre de parlementaires de son propre parti conservateur ont appelé à sa démission.

"La police a maintenant complètement réduit à néant les affirmations de (Boris) Johnson selon lesquelles aucune loi n'avait été violée. On ne peut pas lui faire confiance et il ne peut pas rester Premier ministre", a déclaré Ed Davey, chef du parti libéral démocrate. (Reportage Kylie MacLellan et Alistair Smout, rédigé par Michael Holden, version française Lou Phily; édité par Kate Entringer)