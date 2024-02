GB/nucléaire : Paris veut un partage des coûts "équitable" pour les projets d'EPR

PARIS, 13 février (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a souhaité mardi que le partage des coûts des projets de centrales nucléaires d'EDF au Royaume-Uni soit "équitable", dans un contexte de forte révision à la hausse des coûts de construction. Selon trois sources au fait du sujet, la France souhaite une nouvelle contribution financière du gouvernement britannique. L'électricien public français bâtit deux réacteurs de type EPR représentant une puissance de 3,2 gigawatts (GW) à Hinkley Point C (HPC), dans le sud-ouest de l'Angleterre. En janvier, l'entreprise a annoncé un nouveau retard du projet d'au moins deux ans et un surcoût supplémentaire de 5 milliards de livres sterling (5,8 milliards d'euros) au minimum, pour une facture qui atteindrait 31 à 34 milliards (36 à 40 milliards d'euros) en valeurs de 2015. (Reportage Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)