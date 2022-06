GB : Nouvelles grèves du rail envisagées cet été, met en garde un syndicat

LONDRES, 14 juin (Reuters) - Le Royaume-Uni pourrait connaître un été de grandes grèves de train, a déclaré un syndicat britannique mardi, des milliers de travailleurs supplémentaires étant appelés à faire grève pour demander des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail, alors que des journées de débrayage sont d'ores et déjà prévues en juin.

La Transport Salaried Staffs' Association (TSSA) a déclaré mardi qu'elle avait envoyé un avis de scrutin à plus de 6.000 employés de Network Rail, propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure de la majeure partie du réseau ferroviaire britannique.

Plus de 50.000 travailleurs appartenant au syndicat Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) doivent déjà débrayer les 21, 23 et 25 juin, ce qui pourrait mettre le réseau ferroviaire britannique complètement hors-service.

La TSSA a déclaré que le scrutin s'inscrivait dans le cadre d'un conflit portant sur les conditions de travail, les salaires et la sécurité de l'emploi.

"Nous pourrions assister à un été du mécontentement sur nos chemins de fer si Network Rail ne fait pas preuve de bon sens et ne s'assoit pas à la table des négociations pour répondre aux préoccupations de son personnel", a déclaré Manuel Cortes, secrétaire général de la TSSA, dans un communiqué.

Le scrutin de la TSSA se termine le 11 juillet et pourrait déboucher sur une action de grève dès le 25 juillet si les membres votent en sa faveur, a déclaré le syndicat. (Reportage Farouq Suleiman, rédigé par Kylie MacLellan; version française Valentine Baldassari, édité par kate Entringer)