GB : Les livraisons de vaccins vont ralentir avant une reprise en mai

Crédit photo © Reuters

par Guy Faulconbridge et Kate Holton

LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni a annoncé jeudi que les problèmes d'approvisionnement mondial allaient ralentir le déploiement des vaccins dans les semaines à venir, mais que les livraisons devraient à nouveau augmenter en mai, juin et juillet.

"Nous avons moins de livraisons que nous aurions pu l'espérer pour les semaines à venir, mais nous nous attendons à ce qu'elles augmentent à nouveau plus tard", a déclaré le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, à la BBC.

"Nous avons toutes les raisons de croire que l'offre augmentera au cours des mois de mai, juin et juillet".

Pfizer Inc et AstraZeneca ont annoncé que leur calendrier de livraisons n'avaient pas été affectés, et Robert Jenrick a refusé de préciser si cela était dû à un problème d'approvisionnement en provenance d'Inde.

Jusqu'à présent, 25,27 millions de personnes ont été vaccinées au Royaume-Uni, soit environ 48% des adultes, ce qui en fait l'un des pays les plus rapides à déployer un vaccin.

"Nous nous approvisionnons en vaccins dans le monde entier et nous rencontrons parfois quelques problèmes, ce qui a conduit à ce problème d'approvisionnement dans les semaines à venir", a déclaré Robert Jenrick à Sky.

Il a ajouté que la Grande-Bretagne était en bonne voie pour vacciner les groupes prioritaires d'ici le 15 avril et tous les adultes d'ici la fin juillet.

De son côté, l'Union européenne a menacé mercredi d'interdire les exportations de vaccins contre le COVID-19 vers la Grande-Bretagne afin de préserver les rares doses destinées à ses propres citoyens.

"J'ai été surpris et déçu par ces commentaires, mais le Premier ministre (britannique) s'était entretenu plus tôt dans l'année avec Ursula von der Leyen et elle avait pris un engagement très clair, à savoir que l'UE ne s'engagerait pas dans ce genre d'activité, que les responsabilités contractuelles seraient honorées", a commenté Robert Jenrick.

"Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire et j'espère et j'attends de l'UE qu'elle respecte ses engagements".

(Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)