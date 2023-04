GB-Le vice-Premier ministre Dominic Raab démissionne

LONDRES (Reuters) - Dominic Raab, vice-Premier ministre et ministre de la Justice en Grande-Bretagne, a annoncé vendredi sa démission à la suite d'une enquête indépendante sur des accusations passées de harcèlement. Dans une lettre au Premier ministre Rishi Sunak publiée sur Twitter, Dominic Raab dit qu'il continuera de soutenir le gouvernement. Il considère également que l'enquête à son sujet crée un dangereux précédent. "J'avais réclamé cette enquête et pris la décision de démissionner si elle trouvait le moindre fait de harcèlement. Je crois qu'il est important que je respecte ma parole", déclare Dominic Raab. "En plaçant le seuil du harcèlement si bas, cette enquête crée un dangereux précédent. Elle va encourager les accusations fallacieuses contre les ministres et avoir un effet dissuasif sur les personnes entreprenant des changements au nom de votre gouvernement et au bout du compte du peuple britannique", ajoute-t-il. Dominic Raab est le troisième membre du gouvernement à démissionner en raison de son comportement personnel depuis l'arrivée au pouvoir en octobre de Rishi Sunak, qui avait alors promis de diriger un gouvernement intègre. (Rédigé par Farouq Suleiman, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)